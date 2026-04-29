Вратарь «Ротора» Никита Чагров назван лучшим игроком ФНЛ‑2025

Карьерный путь Чагрова включает выступления за «Ростов», «Чайку», «Авангард» (Курск), «Тамбов», исландский «Коурдренгир» и казахстанский «Окжетпес». В 2024 году он перешёл в «Ротор», с которым по итогам сезона добился повышения в классе. Уверенная игра Никиты на последнем рубеже стала одним из ключевых факторов успеха команды в Первой лиге.