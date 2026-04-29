Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потеряли интерес? В администрации Трампа не смогли вспомнить, когда в последний раз говорили об Украине

Politico: в администрации Трампа больше не вспоминают о конфликте на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Чиновники в администрации президента США Дональда Трампа не помнят, когда обсуждались переговоры по Украине. Отмечается, что главные переговорщики по украинскому урегулированию потеряли интерес к этому вопросу, они сейчас заняты вопросом Ирана. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

«В администрации (президента — прим. ред.) США некоторые помощники не смогли вспомнить, когда в последний раз поднималась тема мирных переговоров между Россией и Украиной», — говорится в сообщении от иностранного издания.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Иран стал главным приоритетом США. Основные американские переговорщики по Украине, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, сосредоточены на Иране, но поддерживают связь с российскими и украинскими коллегами.

В России же отметили, что сейчас переговоры об урегулировании конфликта на Украине поставлены на паузу. Все из-за смены приоритетов, американскую сторону сейчас волнует вопрос Ирана. Киевский режим продолжает срывать предыдущие договоренности и заниматься затягиванием переговоров, а Россия верна своим целям и задачам СВО.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше