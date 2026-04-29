Потеряли интерес? В администрации Трампа не смогли вспомнить, когда в последний раз говорили об Украине

Чиновники в администрации президента США Дональда Трампа не помнят, когда обсуждались переговоры по Украине. Отмечается, что главные переговорщики по украинскому урегулированию потеряли интерес к этому вопросу, они сейчас заняты вопросом Ирана. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
«В администрации (президента — прим. ред.) США некоторые помощники не смогли вспомнить, когда в последний раз поднималась тема мирных переговоров между Россией и Украиной», — говорится в сообщении от иностранного издания.
Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Иран стал главным приоритетом США. Основные американские переговорщики по Украине, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, сосредоточены на Иране, но поддерживают связь с российскими и украинскими коллегами.
В России же отметили, что сейчас переговоры об урегулировании конфликта на Украине поставлены на паузу. Все из-за смены приоритетов, американскую сторону сейчас волнует вопрос Ирана. Киевский режим продолжает срывать предыдущие договоренности и заниматься затягиванием переговоров, а Россия верна своим целям и задачам СВО.