В ЦПКиО Волгограда завоют сирены 29 апреля

В ЦПКиО Волгограда 29 апреля завоют сирены. Жителям Волгограда не стоит при звуках воздушной тревоги предпринимать никаких действий — в парке пройдут учения. Они начнутся в 11.00. Волгоградцев просят сохранять спокойствие.
— Звуковое сообщение прозвучит несколько раз, — предупредили жителей Волгограда в ЦПКиО.
Как объяснили в дирекции Центрального парка, работники отработают действия на случай ЧП и террористического акта.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше