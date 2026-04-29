Магнитные бури подпортят волгоградцам старт майских праздников

Волгоградцы могут почувствовать недомогание в преддверии майских праздников. Геомагнитные возмущения подпортят настроение метеозависимым жителям и доставят головную боль уже завтра, 30 апреля, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Специалисты прогнозируют, что геомагнитные возмущения достигнут 4 баллов, что может сказаться на самочувствии некоторых горожан.
К счастью, ситуация быстро стабилизируется. Уже 1 мая обстановка нормализуется, и оставшиеся праздничные дни волгоградцы проведут без оглядки на прогнозы магнитных бурь.
Следующий раз вспомнить о реакции организма на геомагнитные возмущения жителям Волгограда придется лишь к середине месяца. Серьезные бури ожидают 15 и 16 мая, поэтому стоит заранее подготовиться и быть внимательными к своему здоровью в эти дни.