Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На вертикальной клубничной ферме в Нестерове планируют выращивать около 140 тонн ягод в год

Объём инвестиций оценили в 367,21 млн рублей.

На вертикальной клубничной ферме в Нестерове планируют выращивать около 140 тонн ягод в год. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства в ответ на информационный запрос.

Площадь вертикальной фермы для круглогодичного выращивания клубники составит около тысячи квадратных метров. Комплекс построят на участке с кадастровым номером 39:08:010027:167. Территория располагается на улице Шоссейной в Нестерове.

«Срок реализации проекта — первый квартал 2028 года. Объём инвестиций оценивается на уровне 367,21 миллиона рублей», — рассказали в правительстве.

Проект реализует ООО «КВФ». Ранее его одобрили на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в регионе.

ООО «КВФ» зарегистрировали в Калининграде в августе 2025 года. Генеральным директором компании является Денис Пекарский, учредителем — Алексей Черёмухин. У обоих предпринимателей московские ИНН. Черёмухин также владеет крупным тепличным комплексом «Саянский» в Иркутской области.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
