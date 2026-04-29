На вертикальной клубничной ферме в Нестерове планируют выращивать около 140 тонн ягод в год. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства в ответ на информационный запрос.
Площадь вертикальной фермы для круглогодичного выращивания клубники составит около тысячи квадратных метров. Комплекс построят на участке с кадастровым номером 39:08:010027:167. Территория располагается на улице Шоссейной в Нестерове.
«Срок реализации проекта — первый квартал 2028 года. Объём инвестиций оценивается на уровне 367,21 миллиона рублей», — рассказали в правительстве.
Проект реализует ООО «КВФ». Ранее его одобрили на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в регионе.
ООО «КВФ» зарегистрировали в Калининграде в августе 2025 года. Генеральным директором компании является Денис Пекарский, учредителем — Алексей Черёмухин. У обоих предпринимателей московские ИНН. Черёмухин также владеет крупным тепличным комплексом «Саянский» в Иркутской области.