Кадеты встанут на Вахту памяти на посту № 1 в Хабаровске 9 мая

В Хабаровске подвели итоги смотра-конкурса среди отрядов почётного караула образовательных учреждений города на право нести Вахту памяти на посту № 1. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», этой чести удостоились ребята из кадетской школы № 1 имени Ф. Ф. Ушакова — они в День Победы займут места у Вечного огня на площади Славы.
По информации пресс-службы администрации Хабаровска, помимо кадетов в смотре-конкурсе участвовали учащиеся городских школ № 15, № 26, № 29, № 38, № 49, № 46, № 67, № 87, лицеев «Звёздный» и «Ритм», а также Экономической гимназии. Школьники продемонстрировали своё мастерство в смене караула, маршировке и общей строевой подготовке.
По итогам смотра-конкурса второе место занял отряд из лицея «Звёздный», а третье — ребята из школы № 29. Они заступят на Пост № 1 у Вечного огня 22 июня и 3 сентября соответственно. Отметим, что остальные участники также смогут показать себя и отдать дань памяти героям в период с 1 по 10 мая, а также 12 июня.
Напомним, что накануне губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил что традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк» в столице региона пройдёт в обычном и онлайн форматах. В День Победы, 9 Мая, хабаровчане и гости города вновь пройдут по центральным улицам краевой столицы с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны.