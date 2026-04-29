В Краснодаре представят достижения селекционеров национального центра зерна

Смотр достижений селекционеров Национального центра зерна им. П. П. Лукьяненко «День поля-2026» состоится 2 июня в Краснодаре. Развитие этой отрасли отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
На мероприятии ведущие ученые представят свыше 100 сортов и гибридов селекции центра. Они дадут характеристики новых и уже проверенных временем сортов и рекомендации по возделыванию в реальных полевых условиях. Свои селекционные новинки также презентуют эксперты Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур им. В. С. Пустовойта.
«День поля Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко — это ежегодное долгожданное событие для специалистов агропромышленного комплекса Кубани, России в целом, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. У мероприятия обширная и насыщенная программа: осмотр делянок, научно-практические дискуссии, обмен опытом, консультации ведущих ученых по освоению новых эффективных технологий в растениеводстве, кроме того, по традиции, гостей ожидает множество интерактивных площадок», — отметили в пресс-службе Национального центра зерна им. П. П. Лукьяненко.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.