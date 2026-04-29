Хабаровский музыкальный театр покажет «Анну Каренину» на «Золотой маске» в Москве

Хабаровский краевой академический музыкальный театр 3 мая представит мюзикл «Анна Каренина» на сцене Московского театра «Геликон-опера». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Постановка вошла в число номинантов российской национальной театральной премии «Золотая маска» в категории «Оперетта-Мюзикл». Всего в XXXII сезоне было подано 789 заявок из 83 регионов, а в число лучших вошли 62 спектакля. Ещё одна работа хабаровского коллектива — балет «Метель» — удостоена диплома премии и попала в список наиболее заметных спектаклей сезона.
Художественный руководитель театра Никита Туранов подчеркнул: «Для всего нашего коллектива это важное и знаковое событие. Мы благодарны экспертному совету фестиваля за высокую оценку и готовимся достойно представить Хабаровский край на московской сцене». Сейчас идут последние репетиции, артисты доводят до совершенства каждый жест и каждую ноту. Декорации и костюмы уже в пути, их везёт грузовой фургон. В Москву отправятся 150 человек, включая симфонический оркестр. Режиссёр-постановщик мюзикла — заслуженная артистка России Наталья Индейкина.
В 2025 году Хабаровский музыкальный театр стал обладателем специальной премии «Золотая маска» «За мужество и преданность профессии!». Эта награда стала пятой в истории театра и признанием стойкости коллектива, пережившего трагический пожар 2024 года.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru