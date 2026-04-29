В Перми две религиозные еврейские организации объединились

Две еврейские религиозные организации объеденились в Перми, сообщает «Новый компаньон».
Объединились Местное иудейское религиозное общество (общинный центр на улице 25 Октября) и Иудейское религиозное общество (историческая синагога на Екатерининской). Решение приняли на собрании ИРО, куда пригласили представителей второй организации.
Объединённый совет возглавил строитель Александр Фельдман. Юридически организаций по-прежнему две, но есть договорённость о совместной деятельности. Раввин МИРО Залман Дайч, который уже шесть лет ведёт службы в синагоге, остаётся раввином. Все члены общины посещают одни и те же службы.
В 2026 году планируют начать капитальный ремонт исторического здания синагоги. Стоимость работ — около 60 миллионов рублей. Ситуацию контролирует Госинспекция по охране объектов культурного наследия.
Здание синагоги построили в 1913 году. В 1929-м религиозную деятельность прекратили, здесь размещали разные организации, в том числе первый пермский театр рабочей молодёжи. В 1994 году здание вернули верующим.
Новый председатель совета общины расторг договоры аренды с коммерческими организациями на первом этаже. Теперь там работает благотворительная организация «Менора», на втором этаже — офисы и молельный зал.