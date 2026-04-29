«Золотой фонд Сибири»: победители и призеры олимпиады «Политехник» получат до 10 баллов при поступлении в ИРНИТУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Победителями и призёрами конкурса «Политехник» от ИРНИТУ стали 64 человека. Проект вошел в программу открытой региональной межвузовской олимпиады «Золотой фонд Сибири». Награждение лучших участников состоялось 24 апреля в актовом зале Иркутского ГАУ.
В 2025—2026 учебном году олимпиаду курировало Министерство образования Иркутской области. Соорганизаторами конкурса стали ИРНИТУ, ИрГАУ, ИГМУ, ИрГУПС, ИГУ и БГУ. Оператор проекта — региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Персей». Конкурс охватывал естественно-научное, техническое, физико-математическое и гуманитарное направления. Всего в олимпиаде участвовало более двух тысяч человек.
Учеников со сцены поздравила замминистра образования Иркутской области Елена Апанович. По её словам, за девять лет олимпиада объединила около 18 тысяч талантливых школьников и студентов Приангарья. Участие в конкурсе расширило их возможности для поступления в вузы региона.
«Золотой фонд Сибири» занимает важное место в региональной системе выявления и поддержки одаренных детей в соответствии с одной из ключевых инициатив национального проекта «Молодежь и дети», — отмечает Елена Апанович.
По информации ведущего специалиста Центра профессиональной ориентации и довузовской подготовки Марии Сурановой, ИРНИТУ провёл конкурс «Политехник» по семи предметам. В отборочных этапах от технического вуза участвовали 492 человека. Награды получили 64 потенциальных абитуриента, из которых 19 удостоены диплома первой степени. Победителям и призёрам полагается до десяти баллов к ЕГЭ при поступлении в любой из университетов-партнёров олимпиады. Участники заключительного этапа могут рассчитывать на три дополнительных балла.
В ИРНИТУ больше всего победителей (шесть человек) выявили в ходе конкурса по физике. Турнир по информатике выиграли четыре участника. В олимпиаде по математике и современной энергетике определили по три лидера. Участникам испытаний по техническому черчению и трёхмерному моделированию вручили по одной награде высшей степени. Диплом первой степени по химии не присуждали, однако призёрами по этой дисциплине стали шесть человек.
Дипломы и сувениры от Иркутского политеха ребятам вручила проректор по молодёжной политике Дарья Лобанова. Она подчеркнула, что молодым талантам всегда рады в ИРНИТУ:
«Вы большие молодцы, поскольку прошли этот путь. Мы ждём вас и верим, что вы выберете Иркутский политех и другие вузы нашего региона. Именно вам предстоит вместе с нами развивать Приангарье».
Анастасия Кляузер выиграла олимпиаду по физике. Она осваивает профессию обогатителя полезных ископаемых в Черемховском горнотехническом колледже имени М. И. Щадова. Первокурсница признается, что благодаря олимпиаде расширила знания по точным наукам. Она рассматривает Иркутский политех как один из возможных вузов для поступления.
«Мне нравится красивое здание Иркутского технического университета и его просторные аудитории, много современных пространств для студентов. Нас радушно встретили организаторы олимпиады. Профессию обогатителя я выбрала осознанно: следую примеру папы, который сейчас имеет статус замдиректора Касьяновской обогатительной фабрики», — рассказала Анастасия Кляузер.
Девятиклассник из Ангарска Роман Жилкин занял второе место на олимпиаде по химии. Он набрал около 90 баллов, обойдя соперников. Роман увлёкся химией на факультативах, много занимается самостоятельно. Мечтает работать на производстве или в лаборатории.
В приоритете — вузы Иркутска и Казани, в том числе ИРНИТУ. В Иркутском политехе его привлекают уютный кампус и приветливые преподаватели.
Анастасия Федотова из поселка Молодёжный стала второй на конкурсе по математике. Ученица подчеркивает, что олимпиада «Политехник» включала в себя много математических разделов — от алгебры и геометрии до теории вероятности и статистики. Хорошо подготовиться к заданиям ей помогла педагог Александра Новолодская. В планах у Анастасии — поступить в ИРНИТУ и получить инженерную профессию.
Подробная информация о проекте «Золотой фонд Сибири» здесь.