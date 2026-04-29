В Хабаровске на ремонте ТЭЦ-3 похитили почти миллион рублей

Деньги были выделены в рамках договора на восстановительные работы.

В Хабаровске перед судом предстанет 38-летний местный житель, обвиняемый в хищении средств, полученных на ремонт объектов Хабаровской ТЭЦ-3, — сообщает Прокуратура Хабаровского края.

По данным следствия, в сентябре 2023 года мужчина заключил договор на выполнение строительных работ на объектах ТЭЦ-3, обеспечивающей теплоснабжение города. В рамках соглашения ему был перечислен аванс — более 965 тысяч рублей.

Следствие считает, что обвиняемый изначально не планировал выполнять работы по договору. Полученные средства он присвоил и распорядился ими по своему усмотрению, перечислив часть денег третьим лицам.

Ущерб причинён акционерному обществу «ХРМК».

Уголовное дело направлено в Краснофлотский районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.