В Хабаровске бухгалтер поверила «инвестору» с сайта знакомств

В Хабаровске 53-летняя бухгалтер стала жертвой мошенников после знакомства на сайте знакомств, — сообщает hab.aif.ru.
Сначала переписка с мужчиной по имени Дмитрий носила бытовой и романтический характер, однако затем разговор перешёл в финансовую сферу. Он сообщил, что якобы зарабатывает на криптовалютных операциях, и предложил женщине присоединиться к «инвестициям».
Мужчина направил ссылку на сайт, где женщина зарегистрировалась и установила приложение. После этого она начала переводить деньги. По данным полиции, средства направлялись на зарубежные счета и криптокошельки. За два дня женщина перевела 134 тысячи рублей из личных накоплений. Когда она попыталась вывести деньги, связь с «инвестором» прекратилась, переписка была удалена.
«Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы», — сообщил начальник УМВД России по г. Хабаровску Андрей Кокорин.