В Новосибирске штрафы за незарытые ямы вырастут до 300 тысяч рублей

В Новосибирске 29 апреля депутаты горсовета одобрили увеличение штрафов за затягивание благоустройства после земляных работ. Поправки внесут в региональный закон № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области».
«Предлагается предусмотреть отдельную статью: для должностных лиц штраф от 25 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц — от 150 000 до 300 000 рублей», — пояснил начальник департамента мэрии Александр Стефанов.
В 2025 году организации получили 414 предписаний, 172 из них не исполнили. Штрафы выписали на сумму более 2 млн рублей, но мэрия считает их недостаточными. Лидеры по нарушениям — НТСК (61% неисполненных предписаний) и РЭС (55,5%). Предложение направят на рассмотрение в Заксобрание региона. Спикер горсовета Дмитрий Асанцев заявил: «Если добрым словом не получается — будем рублём стимулировать».
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске на «Цветочных часах» запустили стрелки.