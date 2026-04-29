Ещё 8 участков дорог временно закрыли из-за паводков в Красноярском крае

В Красноярском крае продолжают действовать ограничения на дорогах из-за активного таяния снегов и перелива воды через проезжую часть. По информации КрУДор, закрыты ещё восемь участков в Боготольском, Богучанском, Емельяновском, Козульском, Манско-Уярском и Мотыгинском округах.

Перекрыты следующие отрезки:

подъезд к деревне Глушково (5-й км);

дорога Юрьевка — Лебедевка (1-й км);

трасса Большой Унгут — Малый Унгут — Жержул (31-й км);

подъезд к СНТ «Вишенка», «Мостовик» у станции Сорокино (2-й км);

дорога Тюхтет — Покровка (3-й км);

трасса Манзя — Каменка (1-й км);

автодорога Орджоникидзе — Каменка (5-й км);

подъезд к СНТ «Ветеран-4», «Верба», «Геркон» (3-й км).

На местах установлены предупреждающие знаки и сигнальные столбики. Специалисты ведут мониторинг уровня воды. Как только паводок сойдёт, дорожники восстановят покрытие и откроют движение.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае число подтопленных участков за сутки выросло до 87.