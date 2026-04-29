Сельхозпроизводитель из Прикамья оштрафован на 725 тысяч рублей за навоз у жилья

Чайковская городская прокуратура проверила исполнение законодательства о биологических отходах местным сельхозпроизводителем. В надзорное ведомство поступило обращение жителей.
Проверка показала не соблюдение акционерным обществом требований при обращении с отходами животноводства, включая их складирование и хранение без надлежащей очистки на земельных участках на расстоянии около 200 метров от границ жилой застройки. Продукты побочного животноводства и биологические отходы складируются без надлежащей очистки и подтверждения безопасности на земельных участках предприятия. Производственный контроль за состоянием грунтовых вод не был организован.
Постановлениями прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму 725 тыс. руб. на Единый портал прокуратуры РФ сообщил, что устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.
Совместную проверку деятельности сельхозпроизводителя провели Россельхознадзор и Росприроднадзор, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».