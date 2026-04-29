В Красноярске проходит форум работающей молодёжи «КОД ДОСТУПА» — ключевое событие проекта «Ассоциация работающей молодёжи». Площадка объединила молодых специалистов городских предприятий в возрасте от 14 до 35 лет. Участники получают практические знания, которые помогают решать повседневные задачи взрослой жизни — от финансовых решений до построения карьеры и сохранения баланса между работой и семьей. [caption id= «attachment_365689» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Глава Красноярска Сергей Верещагин, обращаясь к участникам, подчеркнул, что работающая молодёжь формирует будущее города, и предложил усилить взаимодействие с ней на системном уровне. Прошу управление молодёжной политики сформировать молодёжную команду при главе города Красноярска. Вместе будем решать, как развивать наш мегаполис. Желаю вам успехов и удачи, — отметил мэр. [caption id= «attachment_365690» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Программа форума построена по принципу четырех тематических треков, каждый из которых включает короткие прикладные модули от экспертов-практиков. В блоке «Финансы» обсуждаются налоговые вычеты, инвестиции, кредиты и цифровой рубль. Трек «Здоровье» посвящен медицинскому страхованию, профилактике выгорания и психологической устойчивости. В направлении «Семья» участники разбирают вопросы родительства и мер поддержки, а в треке «Карьера» — наставничество, смену профессии и рост внутри компаний. [caption id= «attachment_365697» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Практическую ценность форума отмечают и сами участники. Председатель совета молодёжи Красноярской железной дороги Владислав Табашнюк рассказал, что подобные встречи дают конкретные знания, которые можно применять сразу. По его словам, особый интерес вызывают темы семьи и финансов, поскольку они напрямую связаны с повседневной жизнью молодых специалистов. Он подчеркнул, что за короткое время участники получают концентрированную информацию, а также возможность общения с коллегами и единомышленниками, что делает форум не только образовательной, но и объединяющей площадкой. [caption id= «attachment_365688» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] В свою очередь, исполняющий обязанности директора молодёжного центра «Своё дело» Глеб Савин отметил, что программа форума изначально формировалась исходя из запросов работающей молодёжи. Мы выстроили её так, чтобы каждая тема откликалась участникам. Форум состоит из четырех блоков — финансы, карьера, семья и здоровье. Каждый из них дает ответы на конкретные вопросы, с которыми сталкиваются молодые специалисты, — пояснил он. [caption id= «attachment_365702» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] По словам Глеба Савина, объединение молодых специалистов в рамках одного проекта усиливает их возможности. Работающая молодёжь — это активная часть общества, которая формирует социально-экономическую повестку. Объединение позволяет консолидировать ресурсы, обмениваться опытом и создавать сильные проекты, — поделился спикер. [caption id= «attachment_365700» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Отдельное внимание на форуме уделено финансовой грамотности и цифровой безопасности. Представитель Банка России в Красноярске Мария Муравская отметила, что участники проявляют высокий интерес к этим темам. Она уточнила, что в рамках программы рассматриваются вопросы инвестирования, налогообложения и защиты от мошенничества, включая тему цифрового рубля. Мы точно хотели бы реализовывать в дальнейшем совместные проекты с коллегами. Потому что собираем идеи, и часто есть пересекающиеся функции — просветительские и образовательные, — подчеркнула Мария Муравская. [caption id= «attachment_365686» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Форум «КОД ДОСТУПА» проходит в рамках проекта «Ассоциация работающей молодёжи», который реализуется молодёжным центром «Своё дело». Инициатива направлена на формирование профессионального сообщества молодых специалистов Красноярска, развитие их компетенций и создание условий для обмена опытом, самореализации и участия в городской жизни.