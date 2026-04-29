В Волгоградской области 34 населенных пункта получат доступ к 4G-интернету

Доступ к 4G-интернету появится у жителей 34 населенных пунктов Волгоградской области до конца 2026 года в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в региональном комитете информационных технологий.
Итоговый перечень из 34 населенных пунктов, которые получат базовые станции связи, будет опубликован в мае. Все они были отобраны на основе всероссийского голосования и сверх квоты, выделенной Минцифры России. Внедрение современного мобильного интернета в малых селах и деревнях откроет новые возможности для развития: дистанционное образование, доступ к государственным услугам онлайн, а также поддержка малого бизнеса и туризма.
«Расширение сети 4G/LTE является одним из ключевых приоритетов для Волгоградской области. Наличие стабильного и быстрого интернета в малых населенных пунктах — это фундамент для их полноценного включения в цифровую экономику. Мы видим, как растет вовлеченность жителей в процесс выбора», — отметили в комитете информационных технологий Волгоградской области.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.