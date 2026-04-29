Бывший сотрудник калининградской таможни осуждён за посредничество во взяточничестве на 11,5 млн рублей

Ленинградский районный суд Калининграда признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) и приговорил к трём годам колонии строгого режима.
С апреля 2022 по октябрь 2023 года инспектор получал взятки от коллег и передавал их начальнику таможенного поста. Преступления квалифицированы как «общее покровительство и попустительство по службе» — то есть начальник закрывал глаза на нарушения в обмен на деньги.
Уголовные дела в отношении соучастников подсудимого сейчас слушаются в суде. Их количество и конкретные статьи, по которым они проходят, пока не раскрываются.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше