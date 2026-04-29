УФСБ возбудило дело против калининградца за призыв к экстремизму в Telegram

УФСБ России по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении гражданина РФ 1986 года рождения по.

Источник: Kaliningradnews

ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности). Сотрудники ведомства задокументировали и пресекли противоправную деятельность подозреваемого. Он разместил в одном из Telegram-каналов комментарий, содержащий призыв к экстремизму.

Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Личность задержанного не раскрывается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.