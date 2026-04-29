Школьники и студенты из Калининграда заняли призовые места на всероссийском ИТ-хакатоне

Соревнования впервые прошли в гибридном формате с использованием региональных ИТ-хабов и онлайн-площадок, что позволило участникам из разных регионов работать в едином пространстве. В финале участвовали больше 300 человек из 20 регионов России. В число лучших вошли 10 команд из Калининградской области.
В течение пяти дней команды разрабатывали прототипы цифровых продуктов. Школьники создавали ИИ-ассистента для управления учебным процессом, а специалисты работали над платформой бизнес-аналитики с применением искусственного интеллекта. Среди школьных команд третье место заняла TeaPot из гимназии № 32 Калининграда. Сборная студентов колледжа РАНХиГС «Центрифуга» завоевала второе место.
Министр цифровых технологий и связи Калининградской области Марат Фатхуллин отметил, что ценность конкурса — в практико-ориентированном подходе: ребята работают над реальными кейсами, проверяют знания и получают опыт, востребованный на рынке. Это также шанс получить предложение о стажировке и трудоустройстве.
Организаторы отдельно отметили работу регионального оператора — АНО «Цифровое развитие» (подведомственная организация минцифры Калининградской области). Она победила в номинациях «Лидер по работе с участниками» и «Лидер партнерского взаимодействия». Конкурс проходит при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей», что обеспечивает победителям интеграцию их достижений в федеральное портфолио.