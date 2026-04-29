Бывший инспектор таможни в Чернышевском получил 3 года колонии за посредничество во взятках на 11,5 млн рублей

Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор бывшему ведущему инспектору отдела таможенного поста МАПП Чернышевское.

Источник: ИА Прибыль Ru

Его признали виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

С апреля 2022 по октябрь 2023 года мужчина получал деньги от коллег и передавал их начальнику таможенного поста. Взятки предназначались за общее покровительство и попустительство по службе. Общая сумма превысила 11,5 млн рублей. Суд с учётом мнения гособвинителя Калининградской транспортной прокуратуры приговорил экс-инспектора к 3 годам колонии строгого режима.

Уголовные дела в отношении его соучастников сейчас рассматриваются в суде. Прокуратура также намерена взыскать с осуждённого сумму незаконного обогащения. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.​​​​​​​​​​​​​​​​

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше