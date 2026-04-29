Бывший инспектор таможни в Чернышевском получил 3 года колонии за посредничество во взятках на 11,5 млн рублей

С апреля 2022 по октябрь 2023 года мужчина получал деньги от коллег и передавал их начальнику таможенного поста. Взятки предназначались за общее покровительство и попустительство по службе. Общая сумма превысила 11,5 млн рублей. Суд с учётом мнения гособвинителя Калининградской транспортной прокуратуры приговорил экс-инспектора к 3 годам колонии строгого режима.