Бывший инспектор таможни в Чернышевском получил 3 года колонии за посредничество во взятках на 11,5 млн рублей

Его признали виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
С апреля 2022 по октябрь 2023 года мужчина получал деньги от коллег и передавал их начальнику таможенного поста. Взятки предназначались за общее покровительство и попустительство по службе. Общая сумма превысила 11,5 млн рублей. Суд с учётом мнения гособвинителя Калининградской транспортной прокуратуры приговорил экс-инспектора к 3 годам колонии строгого режима.
Уголовные дела в отношении его соучастников сейчас рассматриваются в суде. Прокуратура также намерена взыскать с осуждённого сумму незаконного обогащения. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.