Беспрозванных: калининградский бизнес просит перенаправить субсидии на перевозки напрямую грузоотправителям

Вместе с бизнесом и учёными обсудили главную проблему калининградских предприятий — дорогую логистику. В регионе работают больше 3 тысяч предприятий, и для них субсидии на морские перевозки стали ключевой темой.
Губернатор рассказал, что регион продвигает на федеральном уровне идею «бесшовного» финансирования субсидий сразу на три года. Кроме того, рассматривают возможность поменять сам механизм: деньги должны идти не перевозчику, а напрямую грузоотправителю или грузополучателю. Это может снизить стоимость доставки. Беспрозванных поручил собрать все позиции и подготовить предложения для внесения изменений в нормативную базу.
Промышленность региона растёт: в 2025 году — плюс 8,8% (выше среднего по стране), в начале 2026 года — плюс 25%. Калининградская область занимает третье место в России по объёмам поддержки промышленности из регионального бюджета. В 2026 году с учётом субсидий на рынок труда на эти цели направят 17,7 млрд рублей.
Сегодня стартовала заявочная кампания программы льготного кредитования «Инвест 80−85». Центр «Мой бизнес» также предлагает промышленникам повышать производительность за счёт роботизации. Губернатор заявил, что слышит запрос бизнеса на дополнительные меры поддержки и готов их прорабатывать. «Наша задача — не потерять темп 2024 и 2025 годов. Это возможно только вместе с бизнесом. Речь не только про экономику, но и про цены и безопасность для региона», — подчеркнул он.