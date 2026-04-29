Беспрозванных: калининградский бизнес просит перенаправить субсидии на перевозки напрямую грузоотправителям

Сегодня стартовала заявочная кампания программы льготного кредитования «Инвест 80−85». Центр «Мой бизнес» также предлагает промышленникам повышать производительность за счёт роботизации. Губернатор заявил, что слышит запрос бизнеса на дополнительные меры поддержки и готов их прорабатывать. «Наша задача — не потерять темп 2024 и 2025 годов. Это возможно только вместе с бизнесом. Речь не только про экономику, но и про цены и безопасность для региона», — подчеркнул он.​​​​​​​​​​​​​​​​