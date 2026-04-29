В мэрии объяснили, что тормозит реконструкцию перекрестка Невского-Дадаева

Ранее горвласти сообщали, что подрядчик определился еще в ноябре 2025 года. Найти его удалось лишь с четвёртой попытки. Торги проводили в июне, августе, сентябре и ноябре 2025 года. В итоге контракт заключили с калининградской компанией «Инпэкс» по максимальной стоимости 15 241 173 рубля. На реконструкцию отвели 220 дней (до 3 июля 2026 года). Там необходимо организовать дополнительную поворотную полосу с Невского по направлению в центр, перенести переход ближе к дому № 48, а также организовать заезды на паркинг в другом месте, чтобы ликвидировать пересечения пешеходных связей с транспортным потоком.