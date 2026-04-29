Нижегородский минздрав запретил врачам использовать эмодзи в документах

Как стало известно, эмодзи появляются в документах из-за того, что врачи применяют нейросети для составления протоколов и заключений. При этом медики не ограничены в использовании искусственного интеллекта: им советуют при запросе просто добавлять фразу «Пиши строго в официально-деловом стиле, не используй эмодзи и вводные слова». Также для удаления эмодзи из текста можно воспользоваться бесплатными онлайн-сервисами.