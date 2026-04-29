Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский минздрав запретил врачам использовать эмодзи в документах

Почти 20% нижегородских медиков регулярно используют ИИ.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородцы не смогут увидеть эмодзи в электронных медицинских документах, которые им присылают на «Госуслугах» после приема у врача. Запрет на смайлы ввел региональный минздрав, сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Как стало известно, эмодзи появляются в документах из-за того, что врачи применяют нейросети для составления протоколов и заключений. При этом медики не ограничены в использовании искусственного интеллекта: им советуют при запросе просто добавлять фразу «Пиши строго в официально-деловом стиле, не используй эмодзи и вводные слова». Также для удаления эмодзи из текста можно воспользоваться бесплатными онлайн-сервисами.

По информации источника, почти 20% нижегородских медиков регулярно используют ИИ, еще 30% — пока не умеют этого делать, но хотели бы научиться.

Ранее мы писали, что расходы на выплаты за выявление рака для нижегородских врачей повысили в 10 раз.