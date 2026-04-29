«Какое-то нашествие!» Волгоградцев беспокоит бесконтрольная застройка поймы

«У нас есть очень популярное место в Краснослободске, — говорит ещё один читатель, Роман Кравцов. — Здесь дорога поворачивает к заволжским турбазам, ресторанам, пляжу. Народу приезжает много, а летом просто какое-то нашествие. В прошлом году здесь сделали асфальтированную дорогу к реке, построили автостоянку. И на самих турбазах есть стоянки. Но всё равно находятся такие, которые упорно ставят машины посреди леса! Бросают мусор, хотя на дороге есть контейнеры для ТБО. На полянах оставляют не только пакеты, пластиковые стаканы и т. д., но что гораздо хуже — стекло. А оно может летом сработать как линза и стать причиной пожара. Невозможно смотреть, как эти люди губят пойму!».