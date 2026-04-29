Волгоградцев беспокоит бесконтрольная застройка поймы

Поводом к этой публикации послужило обращение в редакцию жителей Среднеахтубинского района, откликнувшихся на статью «Тоска зелёная» (№ 16 «АиФ-НП» от 22.04.2026). Напомним, в статье шла речь о штрафах для автомобилистов за стоянку на газонах в городе.
«Смотреть невозможно».
«Вы написали, что автомобилистов часто штрафуют несправедливо, а у нас в пойме ситуация обратная, — рассказала одна из обратившихся Анна Петренко. — Туристы оставляют машины прямо на лесных полянах и остаются безнаказанными».
«У нас есть очень популярное место в Краснослободске, — говорит ещё один читатель, Роман Кравцов. — Здесь дорога поворачивает к заволжским турбазам, ресторанам, пляжу. Народу приезжает много, а летом просто какое-то нашествие. В прошлом году здесь сделали асфальтированную дорогу к реке, построили автостоянку. И на самих турбазах есть стоянки. Но всё равно находятся такие, которые упорно ставят машины посреди леса! Бросают мусор, хотя на дороге есть контейнеры для ТБО. На полянах оставляют не только пакеты, пластиковые стаканы и т. д., но что гораздо хуже — стекло. А оно может летом сработать как линза и стать причиной пожара. Невозможно смотреть, как эти люди губят пойму!».
«Вот вы написали в статье, что в городе устанавливают приборы для контроля за нарушением правил стоянки, — добавляет Анна Петренко. — Так может и у нас такое сделать?».
Правовая основа для борьбы с туристами-нарушителями имеется, объясняет заслуженный юрист РФ Владимир Кудрявцев.
«Напомню, что Волго-Ахтубинская пойма имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения — это природный парк, — говорит Владимир Петрович. — Её охрана осуществляется на основании Федерального закона “Об особо охраняемых природных территориях” и регионального законодательства. Парковка автомобиля на траве, грунте или другой зелёной зоне в природном парке — это административное правонарушение, причём ответственность за него строже, чем за аналогичную парковку во дворе жилого дома.
Так, согласно ст. 8.39 КоАП штраф для граждан составляет от 3000 до 4000 ₽, при этом если машина препятствует движению или находится на участке с особо ценной растительностью, её могут эвакуировать. Не важно, что в природном парке нет таблички «Газон» — если есть растительность (трава, мох, кустарники) или даже просто плодородный слой почвы, парковка там запрещена. Зафиксировать нарушение могут не только инспекторы по охране окружающей среды, сотрудники лесничеств или ГАИ, но и автоматические камеры или камеры со спутника, БПЛА".
Неравнодушных среднеахтубинцев можно успокоить тем, что с каждым годом усиливается база контроля за поймой. Так, в 2025 г. в 21 лесничество региона поступили 23 БПЛА для мониторинга лесов и выявления пожаров. Все они оснащены видеокамерами и тепловизорами. В лесничествах установлено и порядка 60 камер видеонаблюдения, что позволяет покрыть примерно 90% лесной территории.
Народный патруль.
Но волнует жителей не только поведение туристов в пойме. Куда более серьёзная проблема — строительство частных домов в г. Краснослободске и в прилегающих к пойме посёлках.
«Масштабы просто колоссальные, — рассказали читатели. — За лето вырастают сотни домов, стройка идёт даже зимой. Мы понимаем, что здесь многие хотят поселиться, но нельзя же так варварски относиться!».
Жители показывают фото (два из них внизу) и жалуются: застройщики вырубают деревья — не только те, которые находятся на самом участке и мешают стройке, но и растущие на улице перед участком.
«Им просто удобнее так подъезжать, а то, что это дерево росло лет 10−15, никого не волнует, — рассказала жительница Краснослободска Марина Зуева. — Так, у нас на улице Просторной вырубили большие вязы, на Новой — вишни. Знаю, что в городе застройщиков заставляют в случае вырубки делать компенсационные посадки. Но почему у нас такого нет?».
«Правило компенсационных посадок одинаково действует как для городской территории, так и для сельской, — объясняет учёный-эколог Сергей Яковлев. — Ни одно дерево не может быть вырублено просто так, по прихоти застройщика — вырубка в обязательном порядке согласовывается в местной администрации. Понятно, что делают это не все, и к каждому застройщику чиновника не приставишь. Но сами жители, увидев нарушение, могут его зафиксировать на фото или видео и обратиться к местной власти».
Кстати, то же самое относится и к упомянутым выше стоянкам на зелёной зоне: фиксируйте нарушение и отправляйте фото или видео в местную администрацию или в облкомприроды.
«Я разделяю тревогу жителей по поводу масштабов строительства, развернувшегося в пойме, — отмечает Сергей Яковлев. — Сам только вернулся с недельных поездок по пойме вместе с коллегами из ФГБУ РосНИИВХ, признаться, порой испытывал шок от того, какое количество домов здесь строится и в какой близости от ериков и озёр. Материал, который был собран в поездках, я, как член Экологического совета при областной думе и Общественного совета при облкомприроды, представлю на рассмотрение депутатам, учёным, экспертам. Всё нужно внимательно изучить, чтобы принять дополнительные меры для защиты и сохранения природных богатств поймы. Уничтожить её очень легко, вот только потом назад восстановить невозможно».
