Имя «лучшего мэра» увековечат в Волгоградской области

В последний день апреля в городе Фролово откроют мемориальную доску Алексею Баркову. Его имя знакомо многим старожилам — он был председателем председателя Фроловского горисполкома с 1974-го по 1989 годы, а после возглавлял городскую администрацию с 1996-го по 2000-й.
Те, кто помнит Алексея Ивановича, говорят, что он был открыт и доступен для общения и много сделал для города. Лучшего мэра во Фролове не было. Уже оставив свою должность, он активно интересовался его жизнью, обсуждал актуальные проблемы и давал советы.
В администрации города сообщают, что торжественная церемония пройдет 30 апреля в 11:00 на улице Революционной, 12, у главного входа в мэрию.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что бывший участковый стал главой Старополтавского района.