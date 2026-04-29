Когда вызывать скорую при высоком давлении: совет врача Косымского

Иногда сильная головная боль уже признак того, что требуется экстренная медицинская помощь.

Волгоградцам стоит запомнить: при повышенном давлении есть четкие поводы набрать 103. Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Валентин Косымский.

Первый сигнал — сопутствующие симптомы. Если появилась продолжительная головная боль, головокружение, тошнота или рвота, это повод звонить в скорую. Второй случай — если давление резко выросло на фоне приема препаратов от гипертонии и ситуация не улучшается. Также лучше позвонить специалистам, если скачок давления вам не свойственен, но показатели резко повысились более чем на 20 единиц, — пишет «Газета.ру».

Врач уточнил: обращение в скорую не гарантирует выезд бригады. Решение принимает специалист диспетчерской службы. Круглосуточно там работают врачи-консультанты — они выслушают проблему, дадут совет и при необходимости направят бригаду.

Любое сильное отклонение от привычного самочувствия — повод обратиться к врачу. Не стоит затягивать и тянуть до момента, когда понадобится экстренная помощь.

Ранее враич дали советы — в какое время стоит есть творог.