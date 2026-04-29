Более 500 питомцев прокатились на поездах без хозяев

С начала года услугой по перевозке домашних животных на поезде без сопровождения владельцев воспользовались более 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
Как оказалось, самыми самостоятельными четвероногими путешественниками оказались собаки и кошки. Именно их чаще всего отправляют на поезде под присмотром проводников хозяева. А вот самыми необычными пассажирами стали редкие виды аквариумных рыбок и грызунов.
Наиболее популярны услуги перевозки любимцев у жителей Кирова и Нижнего Новгорода. Также сервисом часто пользуются хозяева из Казани и Ижевска.
К перевозке допускаются здоровые домашние животные из категорий, разрешенных для перевозки в поездах дальнего следования. При себе у маленьких путешественников должен быть специальный документ, который можно оформить в багажных кассах. А также ветеринарный паспорт, метрика, родословная.
В течение всей поездки питомцы находятся в багажном купе в закрытой клетке или контейнере. При этом у них есть доступ к еде, воде и лотку. За состоянием животного во время поездки присматривают проводники пассажирских вагонов.
