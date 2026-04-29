В Калининграде у Философского моста 1 мая откроется ярмарка ремесленников. Работать она будет до 31 июля ежедневно с 12:00 до 19:00, сообщает пресс-служба городской администрации. Событие приурочат к 80-летию Калининградской области.
В течение нескольких месяцев, как предполагают, на улице Виктора Гюго будут торговать украшениями, керамикой, текстилем, игрушками и прочими сувенирами.
В программе мастер-классы, в праздничные дни с 12:00 до 14:00 обещают живую музыку, выступления артистов и аниматоров.
Участие для местных ремесленников — бесплатное.
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны.