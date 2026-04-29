Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ярмарка у Философского моста откроется 1 мая

Торговать украшениями и сувенирами собираются все лето.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде у Философского моста 1 мая откроется ярмарка ремесленников. Работать она будет до 31 июля ежедневно с 12:00 до 19:00, сообщает пресс-служба городской администрации. Событие приурочат к 80-летию Калининградской области.

В течение нескольких месяцев, как предполагают, на улице Виктора Гюго будут торговать украшениями, керамикой, текстилем, игрушками и прочими сувенирами.

В программе мастер-классы, в праздничные дни с 12:00 до 14:00 обещают живую музыку, выступления артистов и аниматоров.

Участие для местных ремесленников — бесплатное.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше