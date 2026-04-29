Нижегородским медикам запретили использовать эмодзи в документах

Нижегородских медицинских работников обязали воздержаться от применения эмодзи (смайликов) в официальной медицинской документации. Такое распоряжение было распространено региональным Министерством здравоохранения среди подчиненных учреждений, сообщили в MAX-канале «Бокал прессека». На фото представлены недопустимые для докмуентации эмодзи.
В последнее время эмодзи начали активно появляться в электронных медицинских записях, выдаваемых жителям Нижнего Новгорода через портал «Госуслуг» после посещения врачебных кабинетов.
Появление таких символов, часто ассоциируемых с контентом, генерируемым нейросетью ChatGPT, указывает на возможное использование врачами искусственного интеллекта для составления текстов протоколов и заключений. В этом нет ничего предосудительного, если нейросети выполняют рутинные задачи, а врач осуществляет контроль над итоговым результатом.
Нижегородсцам посоветовали при работе с нейросетью в запросе («промт») указывать: «Составляй текст в строго официально-деловом стиле, избегай использования эмодзи и вводных фраз».
Для удаления уже имеющихся в тексте смайликов существуют общедоступные онлайн-инструменты.
Важно помнить, что искусственный интеллект способен допускать ошибки в дозировках или терминологии, поэтому его применение в качестве вспомогательного средства для подготовки черновиков является приемлемым, однако доверие ему как автору финального документа опасно.
По результатам экспресс-опроса примерно 20% нижегородских медиков регулярно прибегают к помощи ИИ при оформлении медицинской документации в поликлиниках и стационарах. Ещё 30% выразили желание использовать такие технологии, однако пока не обладают необходимыми навыками.
