Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородским медикам запретили использовать эмодзи в документах

Появление таких символов, часто ассоциируемых с контентом, генерируемым нейросетью ChatGPT, указывает на возможное использование врачами искусственного интеллекта для составления текстов протоколов и заключений.

Нижегородских медицинских работников обязали воздержаться от применения эмодзи (смайликов) в официальной медицинской документации. Такое распоряжение было распространено региональным Министерством здравоохранения среди подчиненных учреждений, сообщили в MAX-канале «Бокал прессека». На фото представлены недопустимые для докмуентации эмодзи.

В последнее время эмодзи начали активно появляться в электронных медицинских записях, выдаваемых жителям Нижнего Новгорода через портал «Госуслуг» после посещения врачебных кабинетов.

Появление таких символов, часто ассоциируемых с контентом, генерируемым нейросетью ChatGPT, указывает на возможное использование врачами искусственного интеллекта для составления текстов протоколов и заключений. В этом нет ничего предосудительного, если нейросети выполняют рутинные задачи, а врач осуществляет контроль над итоговым результатом.

Нижегородсцам посоветовали при работе с нейросетью в запросе («промт») указывать: «Составляй текст в строго официально-деловом стиле, избегай использования эмодзи и вводных фраз».

Для удаления уже имеющихся в тексте смайликов существуют общедоступные онлайн-инструменты.

Важно помнить, что искусственный интеллект способен допускать ошибки в дозировках или терминологии, поэтому его применение в качестве вспомогательного средства для подготовки черновиков является приемлемым, однако доверие ему как автору финального документа опасно.

По результатам экспресс-опроса примерно 20% нижегородских медиков регулярно прибегают к помощи ИИ при оформлении медицинской документации в поликлиниках и стационарах. Ещё 30% выразили желание использовать такие технологии, однако пока не обладают необходимыми навыками.

Ранее сообщалось, что 150 млн рублей выделят на информатизацию нижегородских медучреждений.