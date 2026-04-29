Калининград попал в десятку популярных направлений для апрельского отдыха рядом с лесом или парком

Калининград попал в десятку популярных российских направлений для апрельского отдыха рядом с лесом или парком. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ. РУ».
Областной центр попал на восьмое место списка. Любители природы приезжают в регион на 5 дней. Сутки брони жилья в Калининграде обходятся в среднем в 3,8 тыс. рублей.
На первом месте среди таких направлений оказался Санкт-Петербург с 11% бронирований рядом с парками в апреле. На втором месте Москва, а на третьем — Сочи, за которой бронирований жилья рядом с парком или лесом (10% и 8% бронирований соответственно).
Топ-10 выглядит следующим образом:
Санкт-Петербург, Ленинградская область ― средняя продолжительность поездки составляет 3 ночи; Москва, Московская область — 3 ночи; Сочи, Краснодарский край — 4 ночи; Краснодар, Краснодарский край — 3 ночи; Казань, Татарстан — 3 ночи; Ялта, Крым — 4 ночи; Кисловодск, Ставропольский край — 5 ночей; Калининград, Калининградская область — 5 ночей; Геленджик, Краснодарский край — 4 ночи; Пятигорск, Ставропольский край — 5 ночей.
Калининград вошёл в топ-5 самых популярных рейсов «Победы» из Москвы на майские праздники.