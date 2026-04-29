Красноярка попросила Путина отметить врача, спасшего ее мужа от септического шока

Красноярка написала письмо Владимиру Путину с просьбой отметить врача-анестезиолога-реаниматолога. Он спас ее мужа, который поступил в больницу в критическом состоянии.

Жительница Красноярска написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой отметить врача-анестезиолога-реаниматолога Константина Третьякова. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

Супруг красноярки попал в реанимацию 12 марта с двусторонней пневмонией, осложненной септическим шоком. В этом состоянии летальность остается крайне высокой.

«Константин Владиславович сделал всё возможное и, наверное, даже больше, чтобы вылечить и “вытащить” моего мужа», — пишет женщина в своем обращении.

Она особо подчеркивает, что врач не только грамотно подбирал терапию, но и находил время на общение с родственниками. «Поддерживал и все доступно разъяснял мне в моем эмоционально тяжелом состоянии, не давал опустить руки», — описывает женщина.

Анестезиолог-реаниматолог Константин Третьяков работает в Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 им. Берзона. Главный врач медучреждения Евгений Кононов отметил, что доктор не в первый раз демонстрирует профессионализм на высоком уровне. Сейчас он входит в кадровый резерв руководителей подразделений больницы.

