В Краснотурьинске врачи начали дистанционно наблюдать за пациентами

Пилотный проект по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья стартовал в больнице города Краснотурьинска Свердловской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации городского округа.
Участниками могут стать взрослые пациенты с артериальной гипертензией или сахарным диабетом I или II типа. Пациенты самостоятельно измеряют давление и уровень сахара и вносят данные в мобильное приложение, установленное сотрудниками поликлиники. Данные в режиме реального времени отслеживают медицинские специалисты.
Заведующая поликлиникой Ольга Шиляева подчеркнула, что при отклонении показателей сотрудник поликлиники созванивается с пациентом, приглашает на прием, назначает осмотр на дому или телемедицинскую консультацию. В критических ситуациях к нему направляют бригаду неотложной или скорой помощи. Длительность наблюдения — 3−4 недели, через полгода возможен повторный мониторинг. До конца года в проекте смогут принять участие более 2 тыс. человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.