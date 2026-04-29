Прояснилась ситуация с выплатами детям-сиротам в Нижегородской области

Согласно информации, с октября 2025 года в регионе действует дополнительная региональная мера поддержки в виде предоставления выплаты на приобретение в собственность жилья для детей-сирот с 18 лет. В 2026 году финансирование в шесть раз превысило финансирование 2025 года.