Прояснилась ситуация с выплатами детям-сиротам в Нижегородской области

Более 2 млрд рублей заложено на обеспечение жильем детей-сирот в областном бюджете на 2026 год, сообщили ИА «Время Н» в министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области.
Согласно информации, с октября 2025 года в регионе действует дополнительная региональная мера поддержки в виде предоставления выплаты на приобретение в собственность жилья для детей-сирот с 18 лет. В 2026 году финансирование в шесть раз превысило финансирование 2025 года.
Как рассказали в министерстве, 165 человек из числа детей-сирот воспользовались региональной выплатой и приобрели в собственность жилого помещения — это покрыло всю сумму финансирования, выделенную на региональную меру поддержки на 2026 год.
«Соответственно, на данный момент все запланированные на этот год сертификаты выданы», — констатировали в Минсоцполитики, обратив внимание на то, что предоставление региональной выплаты является альтернативным способом обеспечения жильем детей-сирот. «За ними сохраняется право на обеспечение жильем в рамках федерального законодательства», — пояснили в министерстве.