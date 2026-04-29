В Таганроге 14 образовательных учреждений перешли на новый режим работы

В Таганроге Ростовской области внесены временные изменения в расписание работы школ и дошкольных учреждений. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Основанием для изменений стали запланированные ремонтные работы на трёх участках Донского технического водовода.
Под корректировку попали: восемь детских садов (№№ 1, 6, 15, 41, 51, 92, 95, 99), шесть школ (№№ 7, 23, 25/11, 31, 35, 36).
Вся актуальная информация уже направлена родителям через мессенджеры и чаты образовательных организаций. Городские власти продолжают отслеживать ситуацию и при необходимости будут публиковать дополнительные сведения.