В Калининградскую область поступила партия саженцев грецких орехов из Турции

В целях установления карантинного фитосанитарного состояния от подкарантинной продукции отобрали образцы и направили в Калининградский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения лабораторной экспертизы. Нарушений при ввозе продукции не выявили, а карантинных организмов не обнаружили. 24 апреля на партию посадочного материала оформили акт карантинного контроля, который дает право на использование посадочного материала по назначению.