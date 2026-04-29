Обновленная больница в Усть-Донецком районе откроется 4 мая

В здании площадью 3,5 тыс. кв. метров за менее чем три года провели полное обновление. Все отделения больницы оснащены современным оборудованием и мебелью. В 2023—2025 годах на капитальный ремонт стационара направили 280 млн руб., а также 125,5 млн руб. — на приобретение 81 единицы медицинского оборудования. В этом году на 31,1 млн руб. закупили 232 единицы медоборудования и 481 предмет мебели.