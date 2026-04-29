Один рейс на прилет и два на вылет задержаны в нижегородском аэропорту 29 апреля

В нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова задержаны два рейса на вылет и один на прилет. Соответствующая информация представлена на онлайн-табло воздушной гавани.
С опозданием приземлится в областном центре самолет из Екатеринбурга. Прибытие борта авиакомпании Red Wings было запланировано на 10:00, однако его перенесли на 13:10.
Также изменили время рейса Нижний Новгород — Екатеринбург. Вместо 10:50 авиалайнер отправится по указанному направлению только в 12:55. Также время переназначили для международного маршрута: из столицы ПФО пассажиры улетят в Шарм-эль-Шейх в 11:00 вместо планируемых семи часов утра.
