В Охотске спустя три десятилетия начали сносить аварийные дома

Дома- «призраки» уходят в прошлое.

Источник: Хабаровский край сегодня

Почти 3 года заброшенные аварийные здания в Охотске формировали мрачный портрет населённого пункта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», администрация округа взялась за точечную зачистку поселка от архитектурных «призраков», а после визита губернатора Дмитрия Демешина, который лично обратил внимание на проблему и потребовал ускорить демонтаж, дело сдвинулось с мертвой точки.

Строительная техника приступила к разбору третьего многоквартирного аварийного дома в рамках муниципальной программы благоустройства. Под кран пошло 2-этажное здание по улице Гагарина, 27. По информации администрации округа, строение не эксплуатировалось с середины 1990-х годов.

В связи с началом демонтажа дома № 27 на улице Гагарина введено временное ограничение движения транспорта. Проезд перекрыт на участке от дома № 25 до дома № 29. Исключение сделано для коммунальной техники, задействованной в подвозе воды. В часы разлива проезд будет кратковременно открываться.

В прошлом году подрядчики уже демонтировали два двухэтажных дома-долгожителя на улице Коммунистической и Охотской. В этом году под снос пойдут еще два дома: в самом Охотске и в поселке Аэропорт.