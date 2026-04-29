В аэропорту Перми сняли ограничения на прием выпуск воздушных судов

Временные ограничения действовали четыре часа.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино»). Ограничения для обеспечения безопасности полетов действовали 29 апреля с 08:30 до 12:39 местного времени.

Согласно онлайн-табло аэропорта, в «Большом Савино» до 15:00 задержали прилет авиарейса ДР 6511Москва, приземлившегося на запасном аэродроме в Сыктывкаре, до 15:40 — СУ 1200 из Москвы, до 17:35 — ДР 361 из Сочи.

Пассажиры ждут вылет авиарейсов: ДР 6512 в Москву — до 15:25, ДР 549 в Челябинск — до 14:00, СУ 1201 в Москву — до 16:30, ДР 434 в Москву — до 17:45.