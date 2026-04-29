Пропавшего в Волгограде пенсионера обнаружили на вокзале

К волонтерам родные пожилого мужчины, который уже не первый раз покидает родные стены, обратились только на седьмые сутки после его исчезновения. Времени на промедление у поисковиков попросту не было. Обзвонив больницы, но не обнаружив в списках пациентов нужного человека, неравнодушные волгоградцы запустили ориентировки в сеть. Уже на следующий день у них появилась первая важная зацепка — совсем недавно дедушка был у своего друга. Разделившись на две группы, волонтеры решили искать пропавшего на вокзале и рынке.