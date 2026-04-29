В Ростовской области прошел первый заезд молодежного проекта «Прорыв»

Для ребят были организованы спортивные и творческие занятия.

Источник: Национальные проекты России

Первый в этом году заезд проекта по социальной интеграции и профилактике для подростков группы риска «Прорыв» состоялся в Ростовской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Главная цель проекта — создать благоприятные условия для личностного роста, раскрытия потенциала и интеграции в общество подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или в так называемой группе риска. Для ребят были организованы спортивные соревнования, военно-патриотическая командная игра «Зарница», фестиваль «Вызов первых», тематический день МВД с площадками кинологов, криминалистов, ДПС, ППС, а также различные творческие мастер-классы, вечерние мероприятия, квесты и конкурсы. Кроме того, с участниками работали психологи.

«“Прорыв” — место, где молодые люди действительно меняются. Именно здесь ребята могут найти для себя точку опоры, которая позволит им в дальнейшем встать на правильный путь социализации, сформировать новый круг общения, а также найти свое место в молодежной политике региона», — подчеркнул председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.