В Ростовской области прошел первый заезд молодежного проекта «Прорыв»

Главная цель проекта — создать благоприятные условия для личностного роста, раскрытия потенциала и интеграции в общество подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или в так называемой группе риска. Для ребят были организованы спортивные соревнования, военно-патриотическая командная игра «Зарница», фестиваль «Вызов первых», тематический день МВД с площадками кинологов, криминалистов, ДПС, ППС, а также различные творческие мастер-классы, вечерние мероприятия, квесты и конкурсы. Кроме того, с участниками работали психологи.