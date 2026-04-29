Новая поликлиника Волгограда приняла 30 тысяч пациентов с начала года

Современное медучреждение в Красноармейском районе оказывает широкий спектр услуг.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года в новой поликлинике № 16 Красноармейского района Волгограда уже более 30 тысяч горожан получили медицинскую помощь. Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров лично проинспектировал готовность этого современного медицинского учреждения к открытию в начале года, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

По информации областного комитета здравоохранения, кардиологи провели консультации для более чем 2,5 тысяч человек, офтальмологи приняли свыше 4 тысяч пациентов, а оториноларингологи оказали помощь более 3 тысячам обратившихся. Хирурги и урологи помогли более чем 3 тысячам пациентов. Особое внимание здесь уделяют профилактике: свыше 10 тысяч жителей региона уже прошли плановые осмотры и другие профилактические мероприятия.

В В штате поликлиники работают более 150 врачей и сотрудников среднего медицинского персонала. Записаться на прием к врачу можно через портал «Госуслуги» или непосредственно в регистратуре учреждения.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше