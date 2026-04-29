В Пермском крае сняли режим «Беспилотная опасность» днём 29 апреля

Режим «Беспилотной опасности» снят, сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
Также ограничения сняты в аэропорту «Большое Савино». Запрет на вылет и приём судов вводили для обеспечения безопасности полётов. Утром 29 апреля был объявлен режим «Беспилотной опасности». Около 9:35 в городе прозвучал сигнал «Внимание всем!».
Чуть позже стало известно, что на одну из промышленных площадок был совершён налёт. Пострадавших нет. Также сайту perm.aif.ru читательница рассказала, что родителей попросили забрать детей из школы домой.
Подробнее о том, куда ударил БПЛА, и что делать гражданам во время тревоги — в материале сайта perm.aif.ru.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше