Самолет, направлявшийся из Хабаровска в Николаевск, внезапно вернулся в аэропорт вылета

Инцидент произошел сегодня. По предварительным данным, через некоторое время после взлета судна, вылетевшего по маршруту «Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск», экипаж обнаружил признаки возможной технической неисправности и запросил посадку в аэропорту Хабаровска. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет, службы аэропорта отработали в штатном режиме. На борту находилось 37 человек, включая членов экипажа. Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку. Пока вылет по маршруту запланирован на 30 апреля.