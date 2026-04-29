В Хабаровском крае мужчина надел кольцо и ушёл из гостей

В Амурском районе Хабаровского края полицейские задержали 46-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в грабеже, — сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.
В дежурную часть обратилась местная жительница, которая рассказала, что знакомый открыто похитил у неё золотое кольцо.
По данным полиции, инцидент произошёл во время застолья в гостях. В ходе распития спиртных напитков мужчина попросил показать ему ювелирное изделие. Женщина передала кольцо, после чего он надел его на палец и покинул квартиру, проигнорировав просьбы вернуть украшение.
Позже выяснилось, что мужчина сдал кольцо в ломбард, а полученные деньги потратил на личные нужды.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого по горячим следам. Похищенное изделие было изъято из ломбарда и возвращено владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.