Ямочный ремонт в Ростове планируют завершить к 1 мая

Ямочность устранят, плановые работы продолжат: глава Ростова расскахал о ходе дорожных работ.

Источник: Комсомольская правда

Зимнюю ямочность на основных улицах Ростова-на-Дону должны устранить до 1 мая, но плановые дорожные работы будут вести в течение всего года. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

— После сложной зимы нарастили объемы работ. На данный момент дорожные службы выполнили ремонт на площади более 51 тысячи кв. метров. В прошлые годы объемы варьировались в районе 20−35 тысяч кв. метров, — отметил Александр Скрябин.

Работы выполнили на 170 улицах.

— Что касается сложных объектов на Доватора, Королева, Пескова. Работы на Доватора уже начались и завершатся до конца недели. Королева начнут ремонтировать на этой неделе, а участок Пескова от Малиновского до ж/д станции «Первомайская» будет отремонтирован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик приступит к работам до конца апреля, — добавил Александр Скрябин.

Сейчас в Ростове в рамках нацпроекта приступили к обновлению четырех отрезков проезжей части на улицах Налбандяна, Вити Черевичкина, Брестской и 37-й Линии. Всего по нацпроекту в 2026 году планируют привести в порядок 35 участков дорог общей протяженностью в 34 км.

Дополнительно, на средства города собираются провести ремонт еще на шести объектах: на проспекте Богатяновском, в переулке Джамбульском, на участках проспектов Ленина, Театрального, Ворошиловского и в переулке Доломановском.

