Новый жилой корпус построят для дома социального обслуживания в Лесосибирске

Новый жилой корпус возводят на территории дома социального обслуживания «Енисейский» в Лесосибирске. Двухэтажное модульное здание заменит прежний деревянный корпус. В нем будут жилые комнаты, рассчитанные на размещение 51 человека, кухня, процедурный кабинет, помещения для персонала, стирки и глажки, лифт. Возвести корпус планируют до конца лета, после чего здание укомплектуют оборудованием и мебелью, отметили в министерстве социальной политики Красноярского края. В ведомстве добавили, что подобные модульные конструкции уже возводились в Туруханском и Большемуртинско-Сухобузимском муниципальных округах для комплексных центров соцобслуживания и отделения соцзащиты. По поручению губернатора Михаила Котюкова в рамках нацпроекта «Семья» в Красноярском крае ведется работа по ликвидации старых зданий учреждений социального обслуживания, — отметила глава министерства соцполитики края Ирина Пастухова.