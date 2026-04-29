Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый жилой корпус построят для дома социального обслуживания в Лесосибирске

Новый жилой корпус возводят на территории дома социального обслуживания «Енисейский» в Лесосибирске. Двухэтажное модульное здание заменит прежний деревянный корпус. В.

Новый жилой корпус возводят на территории дома социального обслуживания «Енисейский» в Лесосибирске. Двухэтажное модульное здание заменит прежний деревянный корпус. В нем будут жилые комнаты, рассчитанные на размещение 51 человека, кухня, процедурный кабинет, помещения для персонала, стирки и глажки, лифт. Возвести корпус планируют до конца лета, после чего здание укомплектуют оборудованием и мебелью, отметили в министерстве социальной политики Красноярского края. В ведомстве добавили, что подобные модульные конструкции уже возводились в Туруханском и Большемуртинско-Сухобузимском муниципальных округах для комплексных центров соцобслуживания и отделения соцзащиты. По поручению губернатора Михаила Котюкова в рамках нацпроекта «Семья» в Красноярском крае ведется работа по ликвидации старых зданий учреждений социального обслуживания, — отметила глава министерства соцполитики края Ирина Пастухова.