В Красноярске прошла пасхальная миссионерская акция у ТЦ «Енисей»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 26 апреля на площади имени Свердлова в Красноярске состоялась миссионерская акция «Пасхальный диалог. Пасха — наша Победа».
Мероприятие организовали храм Рождества Христова, молодежное братство «Спас» и Русская община Красноярска по благословению митрополита Красноярского и Ачинского Никиты.
Горожанам предложили принять участие в викторине, посвященной смыслу праздника Пасхи. Участники получали сладкие призы и информационные материалы, подготовленные Синодальным миссионерским отделом Русской православной церкви.
В акции приняли участие дети и взрослые. По данным организаторов, мероприятие стало завершающим в серии пасхальных миссионерских инициатив.